сегодня



Демонстрационное видео от OPHIDIAN I



OPHIDIAN I опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение трека “Dominion Eyes”.



Трек-лист:



“Diamonds”

“Spiral To Oblivion”

“Storm Aglow”

“Unfurling The Crescent Moon”

“Sequential Descent”

“Captive Infinity”

“Enslaved In A Desolate Swarm”

“Dominion Eyes”

“Jupiter”

“Wither On The Vine”







+0 -0



просмотров: 133