21 июл 2021



Новый альбом OPHIDIAN I доступен для прослушивания



"Desolate", новый альбом группы OPHIDIAN I, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Diamonds”

“Spiral To Oblivion”

“Storm Aglow”

“Unfurling The Crescent Moon”

“Sequential Descent”

“Captive Infinity”

“Enslaved In A Desolate Swarm”

“Dominion Eyes”

“Jupiter”

“Wither On The Vine”







+0 -1



просмотров: 223