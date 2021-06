25 июн 2021



Новое видео OPHIDIAN I



"Storm Aglow", новое видео группы OPHIDIAN I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Desolate, выходящего 16 июля на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Diamonds”

“Spiral To Oblivion”

“Storm Aglow”

“Unfurling The Crescent Moon”

“Sequential Descent”

“Captive Infinity”

“Enslaved In A Desolate Swarm”

“Dominion Eyes”

“Jupiter”

“Wither On The Vine”







+0 -0



просмотров: 145