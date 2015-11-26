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Видео с текстом от CRYPTA



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"Starvation", новое видео с текстом от группы CRYPTA, в состав которой входят бывшие участницы NERVOSA Fernanda Lira и Luana Dametto, а также Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) и Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Echoes Of The Soul", выходящего 11 июня на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Awakening

02. Starvation

03. Possessed

04. Death Arcana

05. Shadow Within

06. Under The Black Wings

07. Kali

08. Blood Stained Heritage

09. Dark Night Of The Soul

10. From The Ashes

CRYPTA Feat. Former NERVOSA, BURNING WITCHES Members: 'Starvation' Lyric Video











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

CosmicBear


12 май 2021, 20:36		Мутить проект со всеми четырьмя...сразу.

rassol


12 май 2021, 21:04		Силёнок-то хватит?

CosmicBear


12 май 2021, 21:33		Как фишка ляжет...


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