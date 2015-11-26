Видео с текстом от CRYPTA

"Starvation", новое видео с текстом от группы CRYPTA, в состав которой входят бывшие участницы NERVOSA Fernanda Lira и Luana Dametto, а также Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) и Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Echoes Of The Soul", выходящего 11 июня на Napalm Records.
CosmicBear
rassol
CosmicBear
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).