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Crypta

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Страна
BrazilБразилия
Стиль
-
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|||| 6 янв 2021

CRYPTA приступили к записи



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Группа CRYPTA, в состав которой входят бывшие участницы NERVOSA Fernanda Lira и Luana Dametto, а также Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) и Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), приступила к записи в Family Mob Studio, São Paulo. Релиз материала намечен на этот год.



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