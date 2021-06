Обучающее видео CRYPTA

сегодня



CRYPTA публиковали видео, в котором демонстрируют исполнение трека "Starvation" на ударных.Эта песня взята из альбома "Echoes Of The Soul", выходящего 11 июня на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Awakening



02. Starvation



03. Possessed



04. Death Arcana



05. Shadow Within



06. Under The Black Wings



07. Kali



08. Blood Stained Heritage



09. Dark Night Of The Soul



10. From The Ashes







