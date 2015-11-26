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CRYPTA на Napalm Records
Группа CRYPTA, в состав которой входят бывшие участницы NERVOSA Fernanda Lira и Luana Dametto, а также Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) и Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), заключила контракт с Napalm Records, на котором состоится релиз дебютного альбома. |
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