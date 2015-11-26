Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 140
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Crypta

*
Страна
BrazilБразилия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

CRYPTA на Napalm Records



*
zoom
*
* *
Группа CRYPTA, в состав которой входят бывшие участницы NERVOSA Fernanda Lira и Luana Dametto, а также Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) и Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), заключила контракт с Napalm Records, на котором состоится релиз дебютного альбома.

CRYPTA Feat. Former NERVOSA, BURNING WITCHES Members: Debut Album To Be Released Via NAPALM RECORDS



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 263

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом