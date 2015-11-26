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Society 1

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Умер бывший басист SOCIETY 1



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Бывший басист SOCIETY 1 ДиВи Карлофф скончался в возрасте 48 лет. До настоящего момента он был участником 3 Headed Snake и Hatesong.

Matt Zane: «Хотя Дирт больше не был в моей группе и переехал из Голливуда, мы продолжали общаться. Мы разговаривали за день до его смерти. Он был счастлив, живя свободной от стресса жизнью, занимаясь своим творчеством и музыкой. Он казался довольным. Я всегда вынашивал идею устроить шоу в честь 20-летней годовщины нашей совместной вечеринки на Download с тем составом, но теперь этому не бывать. Просто щемит сердце от осознания того, что вы больше никогда не выйдете на одну сцену».

3 Headed Snake опубликовали следующее сообщение в социальных сетях: 

«С глубокой печалью и тяжестью на сердце мы вынуждены сообщить всем вам о кончине нашего любимого друга и басиста ДиВи Карлоффа. Мы все находимся в шоке и не верим. ДиВи был не только выдающимся басистом, но и удивительным человеком и другом для всех нас. Мы будем лелеять воспоминания и всегда помнить его страсть к металлу! Его будет очень не хватать. RIP, брат».

Hatesong также выразили свою печаль по поводу кончины Карлоффа:

«Мы совершенно убиты горем и не можем подобрать слов. Вчера мы потеряли нашего брата и басиста ДиВи Карлоффа. Всеми помыслами с его семьёй, а мы пытаемся осознать то, что даже не кажется реальным».

Former SOCIETY 1 Bassist DV KARLOFF Passes Away At 48 -



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