Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
[= ||| все новости группы



*

Society 1

*



7 апр 2022 : 		 Новое видео SOCIETY 1

13 авг 2021 : 		 Трейлер фильма про басиста SOCIETY 1

24 июн 2021 : 		 Основатель SOCIETY 1 снимет фильм про басиста

20 май 2021 : 		 Последняя запись басиста SOCIETY 1

19 май 2021 : 		 Умер бывший басист SOCIETY 1

6 янв 2021 : 		 Новая песня SOCIETY 1

8 дек 2020 : 		 DMC в новом видео SOCIETY 1

9 окт 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

10 сен 2020 : 		 Участник RUN-DMC в новом треке SOCIETY 1

19 авг 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

8 июл 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

7 май 2020 : 		 Кавер-версия COREY HART от SOCIETY 1

3 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SOCIETY 1

8 май 2018 : 		 Новое видео SOCIETY 1

15 дек 2017 : 		 Новое видео SOCIETY 1

3 фев 2017 : 		 Новое видео SOCIETY 1

27 янв 2017 : 		 Новый альбом SOCIETY 1 выйдет весной

20 янв 2017 : 		 SOCIETY 1 нашли гитариста

19 июл 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

25 апр 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

30 мар 2016 : 		 Кавер-версия THE DOORS от SOCIETY 1

23 фев 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

11 ноя 2015 : 		 Новое видео SOCIETY 1

31 мар 2015 : 		 Новое видео SOCIETY 1

14 янв 2015 : 		 SOCIETY 1 нашли гитариста

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от SOCIETY 1
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SOCIETY 1



zoom
"I Never Saw You", новое видео группы SOCIETY 1, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Level Six".

Трек-лист:

"Death Screams"
"Bleed You Away"
"I Am The Walrus"
"The Ghost Remains"
"Get Up Again"
"Altered Noise"
"I Never Saw You"
"Love Is Dead"
"While You Mourn"
"Who Will Know"
"Bleed In Me"
"All For You"
"Ride The Pain"
"As I Die"

SOCIETY 1 Release




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 188

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом