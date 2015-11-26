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Society 1

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20 май 2021 : 		 Последняя запись басиста SOCIETY 1

19 май 2021 : 		 Умер бывший басист SOCIETY 1

6 янв 2021 : 		 Новая песня SOCIETY 1

8 дек 2020 : 		 DMC в новом видео SOCIETY 1

9 окт 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

10 сен 2020 : 		 Участник RUN-DMC в новом треке SOCIETY 1

19 авг 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

8 июл 2020 : 		 Новое видео SOCIETY 1

7 май 2020 : 		 Кавер-версия COREY HART от SOCIETY 1

3 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SOCIETY 1

8 май 2018 : 		 Новое видео SOCIETY 1

15 дек 2017 : 		 Новое видео SOCIETY 1

3 фев 2017 : 		 Новое видео SOCIETY 1

27 янв 2017 : 		 Новый альбом SOCIETY 1 выйдет весной

20 янв 2017 : 		 SOCIETY 1 нашли гитариста

19 июл 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

25 апр 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

30 мар 2016 : 		 Кавер-версия THE DOORS от SOCIETY 1

23 фев 2016 : 		 Новое видео SOCIETY 1

11 ноя 2015 : 		 Новое видео SOCIETY 1

31 мар 2015 : 		 Новое видео SOCIETY 1

14 янв 2015 : 		 SOCIETY 1 нашли гитариста

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от SOCIETY 1

24 дек 2013 : 		 SOCIETY 1 записывают новый миньон

11 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOCIETY 1

18 июн 2013 : 		 Новое видео SOCIETY 1
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Последняя запись басиста SOCIETY 1



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Matt Zane из SOCIETY 1 опубликовал видео с последней записью ДиВи Карлоффа в составе команды:

«Это последняя песня, которую я написал и записал в соавторстве с ДиВи Карлоффом до того, как он покинул группу и переехал обратно на Средний Запад. Она не выпускалась до этого момента. В честь всего того, что мы создали, и его жизни я посчитал, что сейчас самое время её представить широкой публике.

Эта песня была записана во время сессий Black Level Six, как и две другие, написанные совместно ДиВи и мной, но эта была последней. Фотографии и видео, представленные здесь, были сделаны за те 15 лет, что мы гастролировали и записывались вместе».

SOCIETY 1's LORD ZANE Shares Final Song Recorded With Late Bassist DV KARLOFF



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