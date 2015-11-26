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Последняя запись басиста SOCIETY 1



Matt Zane из SOCIETY 1 опубликовал видео с последней записью ДиВи Карлоффа в составе команды:



«Это последняя песня, которую я написал и записал в соавторстве с ДиВи Карлоффом до того, как он покинул группу и переехал обратно на Средний Запад. Она не выпускалась до этого момента. В честь всего того, что мы создали, и его жизни я посчитал, что сейчас самое время её представить широкой публике.



Эта песня была записана во время сессий Black Level Six, как и две другие, написанные совместно ДиВи и мной, но эта была последней. Фотографии и видео, представленные здесь, были сделаны за те 15 лет, что мы гастролировали и записывались вместе».

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