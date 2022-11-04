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*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
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Society 1

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Барабанщик DAGON DESTROYER в SOCIETY 1



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SOCIETY 1 сообщили о том, что барабанщиком группы в туре Exit Through Fear станет бывший участник DAGON DESTROYER.

«Мне было 19 лет, когда мы снимали клип "Nothing" для альбома "Exit Through Fear" с подвешенным над моей барабанной установкой Zane'ом. Последующие туры были безумными. Все, что связано с Society 1, было безумием, особенно для парнишки. Это сюрреалистично, что мы снова объединяем усилия спустя 20 лет и что мы выходим вместе с Fear Factory и Static-X. Для меня это просто мечта. Эти две группы - огромная часть моей жизни» — говорит Dragon.

SOCIETY 1 To Be Rejoined By Ex-Drummer DAGON DESTROYER On Exit Through Fear 20th Anniversary Tour; Announcement Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 ноя 2022
nwhre
по группе новости с 2012 идут, но никто не удосужился даж стиль приписать...
4 ноя 2022
x
xRReth
Птму что всем похуй. Группа кроме этого угарного видоса больше вообще нихрена годного не выдала

просмотров: 186

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