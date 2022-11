сегодня



Барабанщик DAGON DESTROYER в SOCIETY 1



SOCIETY 1 сообщили о том, что барабанщиком группы в туре Exit Through Fear станет бывший участник DAGON DESTROYER.



«Мне было 19 лет, когда мы снимали клип "Nothing" для альбома "Exit Through Fear" с подвешенным над моей барабанной установкой Zane'ом. Последующие туры были безумными. Все, что связано с Society 1, было безумием, особенно для парнишки. Это сюрреалистично, что мы снова объединяем усилия спустя 20 лет и что мы выходим вместе с Fear Factory и Static-X. Для меня это просто мечта. Эти две группы - огромная часть моей жизни» — говорит Dragon.







