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сегодня
IN EXTREMO стали секстетом
Группа IN EXTREMO опубликовала следующее сообщение:
«Дорогие друзья!
После более чем 26-летней истории группы мы, к сожалению, вынуждены сообщить вам, что на данный момент мы будем продолжать свою деятельность в количестве только шести человек. Boris "Yellow Pfeiffer" решил двигаться другим путём, и с этого момента он больше не будет участвовать в работе группы.
За долгие годы совместной работы меняются условия жизни, перспективы и приоритеты. На многих перекрёстках, где мы были вместе как группа в течение всего этого времени, нам всегда удавалось выбрать путь, который устраивал и человека, и коллектив. К сожалению, на этот раз это оказалось невозможным, и мы не смогли прийти к консенсусу.
Тем не менее, мы не отчаиваемся и продолжаем стремиться к солнцу. Наш компас указывает нам путь, и мы не теряем надежды, что скоро мы снова сможем зажигать на сценах вместе с вами.
Мы благодарим его за долгие годы совместной работы и желаем ему всего наилучшего на его дальнейшем пути!
Крепкого вам здоровья и берегите себя,
Ваши 6 In Extremos».
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