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In Extremo

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22 май 2021 : 		 IN EXTREMO стали секстетом

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления IN EXTREMO

1 май 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 апр 2020 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новой песне IN EXTREMO

31 янв 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

14 сен 2018 : 		 IN EXTREMO отменили концерты в России

24 июл 2017 : 		 Сборник лучшего от IN EXTREMO

28 окт 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

16 сен 2016 : 		 IN EXTREMO выступят в Москве с казачьим хором

12 июл 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 дек 2015 : 		 Название нового альбома IN EXTREMO

26 авг 2015 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN EXTREMO

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления IN EXTREMO

13 сен 2013 : 		 Новое видео IN EXTREMO

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления IN EXTREMO

22 апр 2012 : 		 Новый DVD IN EXTREMO

2 янв 2012 : 		 IN EXTREMO в акустике

26 сен 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

20 сен 2011 : 		 IN EXTREMO выступят с оркестром на Wacken'e

4 май 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

15 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN EXTREMO

13 дек 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет феврале

16 ноя 2010 : 		 Новый альбом IN EXTREMO выйдет в апреле

15 фев 2007 : 		 Автограф-сессия IN EXTREMO

30 ноя 2006 : 		 IN EXTREMO выпустят юбилейный альбом
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IN EXTREMO стали секстетом



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Группа IN EXTREMO опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие друзья!

После более чем 26-летней истории группы мы, к сожалению, вынуждены сообщить вам, что на данный момент мы будем продолжать свою деятельность в количестве только шести человек. Boris "Yellow Pfeiffer" решил двигаться другим путём, и с этого момента он больше не будет участвовать в работе группы.

За долгие годы совместной работы меняются условия жизни, перспективы и приоритеты. На многих перекрёстках, где мы были вместе как группа в течение всего этого времени, нам всегда удавалось выбрать путь, который устраивал и человека, и коллектив. К сожалению, на этот раз это оказалось невозможным, и мы не смогли прийти к консенсусу.

Тем не менее, мы не отчаиваемся и продолжаем стремиться к солнцу. Наш компас указывает нам путь, и мы не теряем надежды, что скоро мы снова сможем зажигать на сценах вместе с вами.

Мы благодарим его за долгие годы совместной работы и желаем ему всего наилучшего на его дальнейшем пути!

Крепкого вам здоровья и берегите себя,

Ваши 6 In Extremos».



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