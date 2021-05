сегодня



IN EXTREMO стали секстетом



Группа IN EXTREMO опубликовала следующее сообщение:



«Дорогие друзья!



После более чем 26-летней истории группы мы, к сожалению, вынуждены сообщить вам, что на данный момент мы будем продолжать свою деятельность в количестве только шести человек. Boris "Yellow Pfeiffer" решил двигаться другим путём, и с этого момента он больше не будет участвовать в работе группы.



За долгие годы совместной работы меняются условия жизни, перспективы и приоритеты. На многих перекрёстках, где мы были вместе как группа в течение всего этого времени, нам всегда удавалось выбрать путь, который устраивал и человека, и коллектив. К сожалению, на этот раз это оказалось невозможным, и мы не смогли прийти к консенсусу.



Тем не менее, мы не отчаиваемся и продолжаем стремиться к солнцу. Наш компас указывает нам путь, и мы не теряем надежды, что скоро мы снова сможем зажигать на сценах вместе с вами.



Мы благодарим его за долгие годы совместной работы и желаем ему всего наилучшего на его дальнейшем пути!



Крепкого вам здоровья и берегите себя,



Ваши 6 In Extremos».





