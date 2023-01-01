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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 68
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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In Extremo

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1 окт 2023 : 		 Концертное видео IN EXTREMO

30 июн 2023 : 		 Новое видео IN EXTREMO

26 янв 2022 : 		 Умер бывший участник IN EXTREMO

10 дек 2021 : 		 Рождественский трек от IN EXTREMO

22 май 2021 : 		 IN EXTREMO стали секстетом

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления IN EXTREMO

1 май 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 апр 2020 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новой песне IN EXTREMO

31 янв 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

14 сен 2018 : 		 IN EXTREMO отменили концерты в России

24 июл 2017 : 		 Сборник лучшего от IN EXTREMO

28 окт 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

16 сен 2016 : 		 IN EXTREMO выступят в Москве с казачьим хором

12 июл 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 дек 2015 : 		 Название нового альбома IN EXTREMO

26 авг 2015 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN EXTREMO

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления IN EXTREMO

13 сен 2013 : 		 Новое видео IN EXTREMO

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления IN EXTREMO

22 апр 2012 : 		 Новый DVD IN EXTREMO

2 янв 2012 : 		 IN EXTREMO в акустике

26 сен 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

20 сен 2011 : 		 IN EXTREMO выступят с оркестром на Wacken'e

4 май 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO

15 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IN EXTREMO
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|||| 1 окт 2023

Концертное видео IN EXTREMO



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Weckt die Toten, новое концертное видео IN EXTREMO, доступно для просмотра ниже.




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