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Умер бывший участник IN EXTREMO



IN EXTREMO опубликовали следующее сообщение:



«Мы были потрясены и опечалены, узнав о смерти нашего давнего компаньона Бориса Пфайффера. 24 года, проведенные вместе на сцене, были не просто мгновением. Всеми мыслями с его семьей!» http://www.inextremo.de





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