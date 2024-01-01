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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
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*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 22
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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In Extremo

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10 окт 2024 : 		 Новое видео IN EXTREMO

30 авг 2024 : 		 Новое видео IN EXTREMO

11 июл 2024 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 окт 2023 : 		 Концертное видео IN EXTREMO

30 июн 2023 : 		 Новое видео IN EXTREMO

26 янв 2022 : 		 Умер бывший участник IN EXTREMO

10 дек 2021 : 		 Рождественский трек от IN EXTREMO

22 май 2021 : 		 IN EXTREMO стали секстетом

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления IN EXTREMO

1 май 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 апр 2020 : 		 Вокалист AMON AMARTH в новой песне IN EXTREMO

31 янв 2020 : 		 Новое видео IN EXTREMO

14 сен 2018 : 		 IN EXTREMO отменили концерты в России

24 июл 2017 : 		 Сборник лучшего от IN EXTREMO

28 окт 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

16 сен 2016 : 		 IN EXTREMO выступят в Москве с казачьим хором

12 июл 2016 : 		 Новое видео IN EXTREMO

22 дек 2015 : 		 Название нового альбома IN EXTREMO

26 авг 2015 : 		 Новое видео IN EXTREMO

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN EXTREMO

11 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления IN EXTREMO

13 сен 2013 : 		 Новое видео IN EXTREMO

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления IN EXTREMO

22 апр 2012 : 		 Новый DVD IN EXTREMO

2 янв 2012 : 		 IN EXTREMO в акустике

26 сен 2011 : 		 Новое видео IN EXTREMO
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Новое видео IN EXTREMO



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Unser Lied feat. Björn Both, новое видео IN EXTREMO, доступно для просмотра ниже.




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