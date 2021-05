30 май 2021



Переиздание CHRISTIAN DEATH выйдет летом



CHRISTIAN DEATH девятого июля на CD и виниле выпустят переиздание альбома 1986 года "Atrocities".



Трек-лист:



"Will-O-The Wisp"

"Tales Of innocence"

"Straping Me Down"

"The Danzig Waltz"

"Chimere De-ci De-la"

"Silent Thunder"

"Strange Fortune"

"Ventriloquist"

"Gloomy Sunday"

"The Death of Josef"







