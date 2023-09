сегодня



Сборник ремиксов CHRISTIAN DEATH



Вышел сборник ремиксов CHRISTIAN DEATH, получивший название Death Mix, прослушать который можно ниже:



Romeo’s Distress (Bloodstone 2022 Mix)

Spiritual Cramp (Creux Lies Mix)

Death Wish (Birmingham 6 Wishful Death Mix)

The Angels (Laibach The Zend-Avesta Mix)

Cervix Couch (Spahn Ranch One By One Mix)

Spectre (Kill Shelter Remix)

Spiritual Cramp (Electric Hellfire Club Mix)

Panic In Detroit (FLA Disassembled Mix)

Figurative Theatre (Die Krupps Extended Version)

Figurative Theatre (Klute Version)

Down In The Park (Kill By Numbers 2023 Mix) http://www.christiandeath.com







