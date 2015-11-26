Blood Moon, новая песня CHRISTIAN DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Evil Becomes Rule’, выход которого намечен на 29 мая:
01. The Alpha and The Omega
02. New Messiah
03. Elegant Sleeping
04. Blood Moon
05. Abraxas We Are
06. The Warning
07. Beautiful
08. Rise and Shine
09. Evil Becomes Rule
10. Who Am I (Part 1)
11. Who Am I (Part 2)
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