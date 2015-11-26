Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 66
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Christian Death

*
| - |

|||| 9 фев 2022

Новая песня CHRISTIAN DEATH



*
zoom
*
* *
Blood Moon, новая песня CHRISTIAN DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Evil Becomes Rule’, выход которого намечен на 29 мая:

01. The Alpha and The Omega
02. New Messiah
03. Elegant Sleeping
04. Blood Moon
05. Abraxas We Are
06. The Warning
07. Beautiful
08. Rise and Shine
09. Evil Becomes Rule
10. Who Am I (Part 1)
11. Who Am I (Part 2)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 117

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом