Новое видео CHRISTIAN DEATH



“Beautiful”, новое видео CHRISTIAN DEATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Evil Becomes Rule’, выход которого намечен на 29 мая:



01. The Alpha and The Omega

02. New Messiah

03. Elegant Sleeping

04. Blood Moon

05. Abraxas We Are

06. The Warning

07. Beautiful

08. Rise and Shine

09. Evil Becomes Rule

10. Who Am I (Part 1)

11. Who Am I (Part 2)







