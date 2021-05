сегодня



Новое видео SLIZARD



"Mr. Hyde", новое видео SLIZARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на 28 мая.



Трек-лист:



"Monsters"

"Mr. Hyde"

"Caught Up In The Gears"

"Crack The Whip"

"Skinwalker"

"Watch N' Listen"

"Vampire Zombies"

"Runnin' Towards The Zombies"

"Madness Of The Queen"

"Neverland"

"Down By The River"

"Spooks In The Trees"

"Broken Dreams"

"Will You Still Be There"

"Slow Motion Suicide"







+0 -0



просмотров: 123