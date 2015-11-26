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Slizard

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Новые песни SLIZARD



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“Monsters”, “Vampire Zombies” и “Skinwalker”, новые песни группы SLIZARD, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из дебютного альбома, выпущенного в конце мая.

Трек-лист:

"Monsters"
"Mr. Hyde"
"Caught Up In The Gears"
"Crack The Whip"
"Skinwalker"
"Watch N' Listen"
"Vampire Zombies"
"Runnin' Towards The Zombies"
"Madness Of The Queen"
"Neverland"
"Down By The River"
"Spooks In The Trees"
"Broken Dreams"
"Will You Still Be There"
"Slow Motion Suicide"

SLIZARD Streaming Three New Songs From Debut Album



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