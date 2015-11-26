"Will You Still Be There", новое видео SLIZARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого состоялся 28 мая.
Трек-лист:
"Monsters"
"Mr. Hyde"
"Caught Up In The Gears"
"Crack The Whip"
"Skinwalker"
"Watch N' Listen"
"Vampire Zombies"
"Runnin' Towards The Zombies"
"Madness Of The Queen"
"Neverland"
"Down By The River"
"Spooks In The Trees"
"Broken Dreams"
"Will You Still Be There"
"Slow Motion Suicide"
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