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Slizard

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|||| 23 ноя 2021

Новое видео SLIZARD



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"Slow Motion Suicide", новое видео группы SLIZARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого состоялся 28 мая.

Трек-лист:

"Monsters"
"Mr. Hyde"
"Caught Up In The Gears"
"Crack The Whip"
"Skinwalker"
"Watch N' Listen"
"Vampire Zombies"
"Runnin' Towards The Zombies"
"Madness Of The Queen"
"Neverland"
"Down By The River"
"Spooks In The Trees"
"Broken Dreams"
"Will You Still Be There"
"Slow Motion Suicide"

SLIZARD Debut "Slow Motion Suicide" Video



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