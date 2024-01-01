3 дек 2024



Новый барабанщик WORMWOOD



WORMWOOD опубликовали следующее сообщение:



«Большую часть прошлого года мы имели удовольствие видеть за ударными Simon Samuelsson. Он присоединился к нам в кратчайшие сроки и неизменно демонстрировал замечательное техническое мастерство и чуткий музыкальный слух. Поэтому мы с радостью официально приветствуем его в Wormwood! Кроме того, мы уже начали потихоньку писать новый материал, прежде чем в следующем году вернемся к живым выступлениям. Следите за новостями».





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