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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 45
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
[= ||| все новости группы



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Wormwood

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|||| 3 дек 2024

Новый барабанщик WORMWOOD



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WORMWOOD опубликовали следующее сообщение:

«Большую часть прошлого года мы имели удовольствие видеть за ударными Simon Samuelsson. Он присоединился к нам в кратчайшие сроки и неизменно демонстрировал замечательное техническое мастерство и чуткий музыкальный слух. Поэтому мы с радостью официально приветствуем его в Wormwood! Кроме того, мы уже начали потихоньку писать новый материал, прежде чем в следующем году вернемся к живым выступлениям. Следите за новостями».



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