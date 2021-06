сегодня



Новый релиз MARILLION выйдет летом



MARILLION двадцать третьего июля выпустят новый концертный альбом "With Friends At St David’s", запись которого проходила в ноябре 2019 года.



Трек-лист:



"Gaza"

"Beyond You"

"Seasons End"

"Estonia"

"The Hollow Man"

"The New Kings"

"The Sky Above The Rain"

"Zeperated Out"

"Ocean Cloud"

"Fantastic Place"

"This Strange Engine"



Video bonus content:



"Man Of 1000 Faces" (Live In Paris)

"Estonia" (Promo Film)

"You're Gone" (Live In Kensington) - only on Blu-ray

"Power" (Live In Kensington) - only on Blu-ray

"A Collection" (Live In Kensington) - only on Blu-ray

Making Friends (Documentary) - only on Blu-ray



Фрагмент из этого релиза, "Seasons End", доступен ниже.







