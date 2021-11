19 ноя 2021



Новая песня MARILLION



"Be Hard On Yourself", новая песня группы MARILLION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "An Hour Before It's Dark", выход которого запланирован на четвертое марта:



01. Be Hard On Yourself



i. The Tear In The Big Picture

ii. Lust For Luxury

iii. You Can Learn



02. Reprogram The Gene



i. Invincible

ii. Trouble-Free Life

iii. A Cure For Us?



03. Only A Kiss (Instrumental)



04. Murder Machines



05. The Crow And The Nightingale



06. Sierra Leone



i. Chance In A Million

ii. The White Sand

iii. The Diamond

iv. The Blue Warm Air

v. More Than A Treasure



07. Care



i. Maintenance Drugs

ii. An Hour Before It's Dark

iii. Every Call

iv. Angels On Earth













