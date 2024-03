сегодня



Трек-лист нового релиза MARILLION



Как уже сообщалось ранее, летом earMUSIC выпустят концертную работу MARILLION An Hour Before It’s Dark: Live In Port Zélande 2023, основой для которой стали два концерта — 17 и 19 марта в Center Parcs, Port Zélande, The Netherlands.



Трек-лист:



"Be Hard On Yourself"

"Reprogram The Gene"

"Only A Kiss" (Instrumental)

"Murder Machines"

"The Crow And The Nightingale"

"Sierra Leone"

"Care"



Encores:



"Estonia"

"Afraid Of Sunlight"

"Go!"

"The Space"

"Zeparated Out"







