Новое видео MARILLION



Murder Machines, новое видео группы MARILLION, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "An Hour Before It's Dark", выход которого запланирован на четвертое марта:



01. Be Hard On Yourself



i. The Tear In The Big Picture

ii. Lust For Luxury

iii. You Can Learn



02. Reprogram The Gene



i. Invincible

ii. Trouble-Free Life

iii. A Cure For Us?



03. Only A Kiss (Instrumental)



04. Murder Machines



05. The Crow And The Nightingale



06. Sierra Leone



i. Chance In A Million

ii. The White Sand

iii. The Diamond

iv. The Blue Warm Air

v. More Than A Treasure



07. Care



i. Maintenance Drugs

ii. An Hour Before It's Dark

iii. Every Call

iv. Angels On Earth http://www.marillion.com







