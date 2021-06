сегодня



Летом состоится выход альбомов TODAY IS THE DAY



TODAY IS THE DAY объявили о том, что шестнадцатого июля в цифровом варианте состоится релиз переизданий студийных альбомов группы, который будет доступен на SuperNova Records Bandcamp. Группа также в следующем году выпустит новый студийный материал.







