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JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
20
MOONSPELL отменили британский тур
16
Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог...
12
Новое видео STRATOVARIUS
12
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
11
Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки»
10
Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH
8
Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ...
8
Лидер BEHEMOTH против культуры отмены
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JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы
20
MOONSPELL отменили британский тур
16
Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог...
12
Новое видео STRATOVARIUS
12
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
11
все новости группы
Today Is the Day
США
Noise Rock
Noise Core
http://www.todayistheday.org
Myspace:
http://www.myspace.com/todayistheday
Facebook:
https://www.facebook.com/todayisthedayofficial
24 ноя 2022
:
TODAY IS THE DAY выпускают документальный фильм
22 авг 2022
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
30 июн 2021
:
Летом состоится выход альбомов TODAY IS THE DAY
15 фев 2020
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
13 дек 2019
:
Новый сингл TODAY IS THE DAY
29 авг 2018
:
Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY
24 авг 2018
:
Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY
14 авг 2018
:
Трейлер документального релиза TODAY IS THE DAY
29 июл 2017
:
Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет осенью
13 май 2017
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
11 апр 2017
:
TODAY IS THE DAY выпустят демо на виниле
27 мар 2017
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
13 мар 2017
:
Новые треки TODAY IS THE DAY
27 сен 2016
:
TODAY IS THE DAY на THE END RECORDS
2 фев 2016
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
2 дек 2014
:
TODAY IS THE DAY попали в аварию
13 окт 2014
:
Новый альбом TODAY IS THE DAY доступен для прослушивания
18 сен 2014
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
9 июн 2014
:
TODAY IS THE DAY на SOUTHERN LORD RECORDINGS
13 авг 2010
:
Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет в сентябре
7 ноя 2008
:
TODAY IS THE DAY опубликовали новое видео
15 мар 2008
:
Из TODAY IS THE DAY уходит барабанщик
сегодня
TODAY IS THE DAY выпускают документальный фильм
TODAY IS THE DAY выпускают документальный фильм Live In Japan, который будет доступен с 25 ноября на
fourth.media
.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет