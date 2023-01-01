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Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни...
61
Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»
51
Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"
37
Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»
25
Новое видео CANNIBAL CORPSE
17
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Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, ...
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Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни...
61
Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»
51
Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"
37
Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»
25
Новое видео CANNIBAL CORPSE
17
все новости группы
Today Is the Day
США
Noise Rock
Noise Core
http://www.todayistheday.org
Myspace:
http://www.myspace.com/todayistheday
Facebook:
https://www.facebook.com/todayisthedayofficial
27 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY
24 ноя 2022
:
TODAY IS THE DAY выпускают документальный фильм
22 авг 2022
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
30 июн 2021
:
Летом состоится выход альбомов TODAY IS THE DAY
15 фев 2020
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
13 дек 2019
:
Новый сингл TODAY IS THE DAY
29 авг 2018
:
Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY
24 авг 2018
:
Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY
14 авг 2018
:
Трейлер документального релиза TODAY IS THE DAY
29 июл 2017
:
Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет осенью
13 май 2017
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
11 апр 2017
:
TODAY IS THE DAY выпустят демо на виниле
27 мар 2017
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
13 мар 2017
:
Новые треки TODAY IS THE DAY
27 сен 2016
:
TODAY IS THE DAY на THE END RECORDS
2 фев 2016
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
2 дек 2014
:
TODAY IS THE DAY попали в аварию
13 окт 2014
:
Новый альбом TODAY IS THE DAY доступен для прослушивания
18 сен 2014
:
Новое видео TODAY IS THE DAY
9 июн 2014
:
TODAY IS THE DAY на SOUTHERN LORD RECORDINGS
13 авг 2010
:
Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет в сентябре
7 ноя 2008
:
TODAY IS THE DAY опубликовали новое видео
15 мар 2008
:
Из TODAY IS THE DAY уходит барабанщик
сегодня
Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY
Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет