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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 61
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 37
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Today Is the Day

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27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY

24 ноя 2022 : 		 TODAY IS THE DAY выпускают документальный фильм

22 авг 2022 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

30 июн 2021 : 		 Летом состоится выход альбомов TODAY IS THE DAY

15 фев 2020 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

13 дек 2019 : 		 Новый сингл TODAY IS THE DAY

29 авг 2018 : 		 Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY

24 авг 2018 : 		 Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY

14 авг 2018 : 		 Трейлер документального релиза TODAY IS THE DAY

29 июл 2017 : 		 Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет осенью

13 май 2017 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

11 апр 2017 : 		 TODAY IS THE DAY выпустят демо на виниле

27 мар 2017 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

13 мар 2017 : 		 Новые треки TODAY IS THE DAY

27 сен 2016 : 		 TODAY IS THE DAY на THE END RECORDS

2 фев 2016 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

2 дек 2014 : 		 TODAY IS THE DAY попали в аварию

13 окт 2014 : 		 Новый альбом TODAY IS THE DAY доступен для прослушивания

18 сен 2014 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

9 июн 2014 : 		 TODAY IS THE DAY на SOUTHERN LORD RECORDINGS

13 авг 2010 : 		 Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет в сентябре

7 ноя 2008 : 		 TODAY IS THE DAY опубликовали новое видео

15 мар 2008 : 		 Из TODAY IS THE DAY уходит барабанщик
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Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY



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Профессиональное видео полного выступления TODAY IS THE DAY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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