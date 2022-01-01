Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 14
*MEGADETH открыли тур 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
[= ||| все новости группы



*

Today Is the Day

*



22 авг 2022 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

30 июн 2021 : 		 Летом состоится выход альбомов TODAY IS THE DAY

15 фев 2020 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

13 дек 2019 : 		 Новый сингл TODAY IS THE DAY

29 авг 2018 : 		 Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY

24 авг 2018 : 		 Фрагмент документального релиза TODAY IS THE DAY

14 авг 2018 : 		 Трейлер документального релиза TODAY IS THE DAY

29 июл 2017 : 		 Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет осенью

13 май 2017 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

11 апр 2017 : 		 TODAY IS THE DAY выпустят демо на виниле

27 мар 2017 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

13 мар 2017 : 		 Новые треки TODAY IS THE DAY

27 сен 2016 : 		 TODAY IS THE DAY на THE END RECORDS

2 фев 2016 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

2 дек 2014 : 		 TODAY IS THE DAY попали в аварию

13 окт 2014 : 		 Новый альбом TODAY IS THE DAY доступен для прослушивания

18 сен 2014 : 		 Новое видео TODAY IS THE DAY

9 июн 2014 : 		 TODAY IS THE DAY на SOUTHERN LORD RECORDINGS

13 авг 2010 : 		 Переиздание TODAY IS THE DAY выйдет в сентябре

7 ноя 2008 : 		 TODAY IS THE DAY опубликовали новое видео

15 мар 2008 : 		 Из TODAY IS THE DAY уходит барабанщик
| - |

|||| 22 авг 2022

Новое видео TODAY IS THE DAY



zoom
TODAY IS THE DAY по случаю 30-летнего юбилея выпустят обновленную версию альбома Willpower, видеоряд к одному из треков которого, “Sidewinder”, доступен ниже.

TODAY IS THE DAY вЂ“ Limited Remastered Edition Of Willpower Album Now Available; вЂњSidewinderвЂќ Visualizer Streaming




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 199

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом