сегодня



Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER



Aletheia, новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Divine Horsemen", выход которого состоялся второго июля.



Трек-лист:



Disc 1



1. Tiki 02:32

2. Salus 02:11

3. Amma Guru 02:27

4. Inka 09:19

5. Nachtblume 01:33

6. Aletheia 04:30

7. Duir 12:14

8. Children of Mother Night 05:03



Disc 2



1. Uelewa 09:45

2. Haka 01:59

3. Simbi Makya 06:59

4. Wa He Gu Ru 03:29

5. Akhi 05:09

6. Ymir 05:04

7. Eg On Kar 06:18 http://www.reitermania.de







+2 -0



просмотров: 292