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Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER



DIE APOKALYPTISCHEN REITER сообщили об уходе гитариста и барабанщика:



«Дорогие маньяки, на самом деле это должно быть прощальное письмо, потому что в течение нескольких месяцев казалось, что нам придется похоронить наш главный проект. Корона. Вынужденный перерыв. Конец?



А теперь вот что: к нашему большому удивлению, Ady (с настоящего момента) и Sir G. (с сентября) решили покинуть группу. Мы, Fuchs и Volk-Man, как последние оставшиеся члены-основатели, долго думали о том, может ли группа продолжать свою деятельность.



Мы знаем, что для многих из вас это стало шоком, потому что Reiter всегда были чем-то большим, чем просто "обычная" группа. Когда мы основали группу в 1995 году, мы никогда не думали, что будем играть вместе в этом составе почти 30 лет. Но иногда приходится принимать жизнь и ее изменения. На данный момент наша вечная благодарность Ady и Sir G. за прекрасное времяпрепровождение и незабываемые впечатления.



Нам пока не хочется объявлять об окончании существования группы. Это слишком поспешно, и в то же время мы думаем не только о себе, но и о вас, маньяки Reiter. Кто поддерживал и поддерживает нас до сих пор, ваша страсть и преданность всегда были для нас как великий подарок. Мы говорим это со всей искренностью и благодарностью.



Мы с нетерпением ждем фестивального лета вместе с вами, и мы не хотим разочаровать ни вас, ни себя и отменять наши фестивальные выступления. Мы встретили двух помешанных на музыке маньяков, фанатов Reiter с первого же часа, с которыми мы сейчас интенсивно репетируем, чтобы сделать летнюю сказку явью. Наберитесь терпения, скоро мы представим их вам на этом сайте.



История всадников еще не закончена. Мы с нетерпением ждем лета, планируем тур зимой 2023 года и только начинаем работу над новым альбомом.



Вверх и вниз, снова и снова,

Ваши Fuchs & Volk-Man».







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