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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Die Apokalyptischen Reiter

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3 июл 2023 : 		 Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER

11 май 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

3 май 2022 : 		 Фрагмент стрима DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 апр 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 апр 2022 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес

11 мар 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 янв 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

17 дек 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 июн 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 май 2021 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 апр 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 ноя 2018 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

23 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

29 июл 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

9 май 2017 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Туровое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 май 2014 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

10 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 апр 2014 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
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Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER



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DIE APOKALYPTISCHEN REITER сообщили об уходе гитариста и барабанщика:

«Дорогие маньяки, на самом деле это должно быть прощальное письмо, потому что в течение нескольких месяцев казалось, что нам придется похоронить наш главный проект. Корона. Вынужденный перерыв. Конец?

А теперь вот что: к нашему большому удивлению, Ady (с настоящего момента) и Sir G. (с сентября) решили покинуть группу. Мы, Fuchs и Volk-Man, как последние оставшиеся члены-основатели, долго думали о том, может ли группа продолжать свою деятельность.

Мы знаем, что для многих из вас это стало шоком, потому что Reiter всегда были чем-то большим, чем просто "обычная" группа. Когда мы основали группу в 1995 году, мы никогда не думали, что будем играть вместе в этом составе почти 30 лет. Но иногда приходится принимать жизнь и ее изменения. На данный момент наша вечная благодарность Ady и Sir G. за прекрасное времяпрепровождение и незабываемые впечатления.

Нам пока не хочется объявлять об окончании существования группы. Это слишком поспешно, и в то же время мы думаем не только о себе, но и о вас, маньяки Reiter. Кто поддерживал и поддерживает нас до сих пор, ваша страсть и преданность всегда были для нас как великий подарок. Мы говорим это со всей искренностью и благодарностью.

Мы с нетерпением ждем фестивального лета вместе с вами, и мы не хотим разочаровать ни вас, ни себя и отменять наши фестивальные выступления. Мы встретили двух помешанных на музыке маньяков, фанатов Reiter с первого же часа, с которыми мы сейчас интенсивно репетируем, чтобы сделать летнюю сказку явью. Наберитесь терпения, скоро мы представим их вам на этом сайте.

История всадников еще не закончена. Мы с нетерпением ждем лета, планируем тур зимой 2023 года и только начинаем работу над новым альбомом.

Вверх и вниз, снова и снова,
Ваши Fuchs & Volk-Man».

DIE APOKALYPTISCHEN REITER Announce Departure Of Guitarist And Drummer But Vow To Continue - "We Don't Feel Like Announcing The End Of The Riders Yet"




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