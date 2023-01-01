сегодня



DIE APOKALYPTISCHEN REITER точно будут продолжать



Участники DIE APOKALYPTISCHEN REITER Fuchs и Volk-Man решили ещё раз обратиться к поклонникам:



«Дорогие поклонники группы Reiter, близкие и дальние!



30 июня был очень эмоциональный день для нас, как вы можете себе представить. Ваша поддержка, ваши искренние слова, ваше разочарование — всё это мы тоже чувствуем и понимаем. Мы знаем, что многие из вас тесно связаны с группой, и что она стала частью вашей жизни. Благодаря встречам фэн-клуба, а также личным связям сложился почти неразрывный космос Reiter — каждый из вас несёт в своём сердце множество воспоминаний.



Во времена перемен нормально смотреть не только вперёд, но и назад. Мы делаем это с гордостью и без обиды — играть в группе всегда было настоящим даром, а уж перечень невероятных событий, которые вы переживаете в группе, просто бесконечен: мы буквально прошли сквозь все испытания. Если вы читали нашу биографию, вы, несомненно, вспомните множество задорных фотографий и анекдотов.



Наши бывшие участники Skelleton, Dr Pest, Pitrone, Lady Cat-Man, Ady и вскоре Sir G. также навсегда останутся частью вселенной Reiter. Они остаются всадниками на всю жизнь, просто в неактивной позиции. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ещё раз поблагодарить их за прекрасные времена, которые мы провели вместе. Благодаря песням и альбомам, в создании которых они принимали участие, они также всегда будут занимать особое место в ваших сердцах, мы это знаем!»







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