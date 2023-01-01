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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
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Die Apokalyptischen Reiter

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6 июл 2023 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER точно будут продолжать

3 июл 2023 : 		 Перемены в DIE APOKALYPTISCHEN REITER

11 май 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

3 май 2022 : 		 Фрагмент стрима DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 апр 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 апр 2022 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес

11 мар 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 янв 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

17 дек 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 июн 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 май 2021 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 апр 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 ноя 2018 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

23 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

29 июл 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

9 май 2017 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Туровое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 май 2014 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

10 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 апр 2014 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
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DIE APOKALYPTISCHEN REITER точно будут продолжать



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Участники DIE APOKALYPTISCHEN REITER Fuchs и Volk-Man решили ещё раз обратиться к поклонникам:

«Дорогие поклонники группы Reiter, близкие и дальние!

30 июня был очень эмоциональный день для нас, как вы можете себе представить. Ваша поддержка, ваши искренние слова, ваше разочарование — всё это мы тоже чувствуем и понимаем. Мы знаем, что многие из вас тесно связаны с группой, и что она стала частью вашей жизни. Благодаря встречам фэн-клуба, а также личным связям сложился почти неразрывный космос Reiter — каждый из вас несёт в своём сердце множество воспоминаний.

Во времена перемен нормально смотреть не только вперёд, но и назад. Мы делаем это с гордостью и без обиды — играть в группе всегда было настоящим даром, а уж перечень невероятных событий, которые вы переживаете в группе, просто бесконечен: мы буквально прошли сквозь все испытания. Если вы читали нашу биографию, вы, несомненно, вспомните множество задорных фотографий и анекдотов.

Наши бывшие участники Skelleton, Dr Pest, Pitrone, Lady Cat-Man, Ady и вскоре Sir G. также навсегда останутся частью вселенной Reiter. Они остаются всадниками на всю жизнь, просто в неактивной позиции. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ещё раз поблагодарить их за прекрасные времена, которые мы провели вместе. Благодаря песням и альбомам, в создании которых они принимали участие, они также всегда будут занимать особое место в ваших сердцах, мы это знаем!»

DIE APOKALYPTISCHEN REITER To Go Ahead With Summer Festival Shows Following Departure Of Guitarist




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