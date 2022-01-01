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Die Apokalyptischen Reiter

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15 апр 2022 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес

11 мар 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 янв 2022 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

17 дек 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 июн 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

15 май 2021 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 апр 2021 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 ноя 2018 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

23 авг 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

22 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

29 июл 2017 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

9 май 2017 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Туровое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 май 2014 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

10 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 апр 2014 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

4 мар 2014 : 		 Название нового альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER

31 июл 2013 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет в мае

22 дек 2012 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

2 окт 2011 : 		 Лучшее от DIE APOKALYPTISCHEN REITER
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|||| 15 апр 2022

DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес



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DIE APOKALYPTISCHEN REITER опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотим навсегда защитить участок девственного леса такого же размера, как фестиваль Wacken».

Группа и сообщество ее поклонников хотят навсегда сохранить 50 000 квадратных метров уникальной и невосполнимой дикой природы. Площадь, равная площади всего фестиваля Wacken Open Air. Участки тропических и умеренных первобытных лесов в Канаде и Перу будут легально выкуплены экологическим фондом и защищены от вырубки. Люди могут вложить деньги в спонсорство и ввести отображаемое имя #Reiterwald (=лес всадников), чтобы стать частью фанатского движения за сохранение девственных лесов. Участники получат индивидуальный сертификат спонсорства с аэрофотоснимком и геокоординатами точного участка леса, а также квитанцию о пожертвовании. Они смогут отследить, какой именно кусочек уникальной дикой природы был сохранен навеки.

DIE APOKALYPTISCHEN REITER Present Their Unique Environmental Protection Project "Reiterwald"




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