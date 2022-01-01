15 апр 2022



DIE APOKALYPTISCHEN REITER хотят сохранить лес



DIE APOKALYPTISCHEN REITER опубликовали следующее сообщение:



«Мы хотим навсегда защитить участок девственного леса такого же размера, как фестиваль Wacken».



Группа и сообщество ее поклонников хотят навсегда сохранить 50 000 квадратных метров уникальной и невосполнимой дикой природы. Площадь, равная площади всего фестиваля Wacken Open Air. Участки тропических и умеренных первобытных лесов в Канаде и Перу будут легально выкуплены экологическим фондом и защищены от вырубки. Люди могут вложить деньги в спонсорство и ввести отображаемое имя #Reiterwald (=лес всадников), чтобы стать частью фанатского движения за сохранение девственных лесов. Участники получат индивидуальный сертификат спонсорства с аэрофотоснимком и геокоординатами точного участка леса, а также квитанцию о пожертвовании. Они смогут отследить, какой именно кусочек уникальной дикой природы был сохранен навеки.







+6 -0



просмотров: 367

