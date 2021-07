7 июл 2021



IN THE WOODS... нашли лейбл



IN THE WOODS... сообщили о заключении контракта с Soulseller Records, на котором помимо выпуска нового альбома также будут перевыпущены ранние работы коллектива. "Heart Of The Ages" будет доступен на кассете, двойном виниле и в диджипаке в ближайшее время, далее планируется выпустить "Omnio" и "Strange In Stereo". По сообщению James'a Fogarty, новую пластинку стоит ждать в начале следующего года.





+4 -1



просмотров: 790