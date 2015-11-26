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In the Woods...

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|||| 7 июл 2021

IN THE WOODS... нашли лейбл



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IN THE WOODS... сообщили о заключении контракта с Soulseller Records, на котором помимо выпуска нового альбома также будут перевыпущены ранние работы коллектива. "Heart Of The Ages" будет доступен на кассете, двойном виниле и в диджипаке в ближайшее время, далее планируется выпустить "Omnio" и "Strange In Stereo". По сообщению James'a Fogarty, новую пластинку стоит ждать в начале следующего года.



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