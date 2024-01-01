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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 22
*BRUCE KULICK не понимает 14
[= ||| все новости группы



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In the Woods...

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15 ноя 2024 : 		 IN THE WOODS… на Prophecy Productions

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15 май 2013 : 		 Умер гитарист IN THE WOODS...
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IN THE WOODS… на Prophecy Productions



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IN THE WOODS… сообщили о заключении контракта с Prophecy Productions, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома:

«Для нас большая честь объявить о подписании контракта с Prophecy Productions, лейблом, с которым мы связаны уже много лет. Наши пути уже пересекались в прошлом, и кажется естественным, что наше путешествие привело к тому, что мы снова объединили усилия.

Стремление Prophecy Productions поддерживать перспективных артистов перекликается с нашим стремлением создавать захватывающую, атмосферную музыку, отражающую ландшафты и дух нашей родины — Кристиансанна. Мы с нетерпением ждем возможности представить наш новый релиз и будущие творения слушателям по всему миру вместе с лейблом и поделиться глубокой связью между природой, искусством и человеческим духом. Это партнерство похоже на возвращение домой, и мы с нетерпением ждем, что нас ждет впереди».

IN THE WOODSвЂ¦ Ink Deal With Prophecy Productions




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