IN THE WOODS… на Prophecy Productions



IN THE WOODS… сообщили о заключении контракта с Prophecy Productions, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома:



«Для нас большая честь объявить о подписании контракта с Prophecy Productions, лейблом, с которым мы связаны уже много лет. Наши пути уже пересекались в прошлом, и кажется естественным, что наше путешествие привело к тому, что мы снова объединили усилия.



Стремление Prophecy Productions поддерживать перспективных артистов перекликается с нашим стремлением создавать захватывающую, атмосферную музыку, отражающую ландшафты и дух нашей родины — Кристиансанна. Мы с нетерпением ждем возможности представить наш новый релиз и будущие творения слушателям по всему миру вместе с лейблом и поделиться глубокой связью между природой, искусством и человеческим духом. Это партнерство похоже на возвращение домой, и мы с нетерпением ждем, что нас ждет впереди».







