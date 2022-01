сегодня



Вокалист GUARDIANS OF TIME в IN THE WOODS...



IN THE WOODS... сообщили о том, что новым вокалистом коллектива стал Bernt Fjellestad (Guardians Of Time, Susperia).



«Мы рады представить вам нашего нового вокалиста и фронтмена, им стал мистер Bernt Fjellestad (Guardians Of Time, Susperia). Мы как группа очень рады, что он пришёл к нам с таким драйвом и стремлением к созданию новой музыки. Мистер Fjellestad сможет вывести IN THE WOODS... на иной уровень благодаря своему невероятному таланту создавать самые красивые мелодии, тяжёлому вокалу и невероятной трудовой этике. С таким пополнением в группе IN THE WOODS... наконец-то снова собрались в одном городе, где мы вместе можем сочинять и записывать музыку и готовиться к яркому 2022 году, когда выйдет наш новый альбом, году, который, надеюсь, снова позволит IN THE WOODS... выступать. В настоящее время мы записываем следующий полноформатный альбом, но из-за неудачи, которую мы испытали при расставании с нашим бывшим вокалистом/автором песен мистером James'ом Fogarty, это займёт больше времени, чем мы надеялись. Мы все любим и уважаем James'a, он был важной частью релизов "Pure" и "Cease The Day", он также был важной частью нашего концертного состава, поэтому мы все желаем ему удачи и везения в том, что будет дальше на его пути.



Пришло время продолжить историю IN THE WOODS... Anders Kobro, Nils Olav Drivdal, Bernt Sørensen, Bernt Fjellestad и Kåre André Sletteberg готовы к новому пути и надеются на встречу со всеми вами в течение этого года. И, конечно же, берегите себя!»





