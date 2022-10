7 окт 2022



Новая песня IN THE WOODS...



IN THE WOODS... заключили контракт с лейблом Soulseller Records, на котором 25 ноября состоится релиз нового альбома Diversum, который будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте. Первый сингл, "A Wonderful Crisis", доступен ниже:



"The Coward's Way"

"Moments"

"We Sinful Converge"

"The Malevolent God"

"A Wonderful Crisis"

"Humanity"

"Master of None"

"Your Dark"



Состав:



Anders Kobro - Drums

Bernt Sørensen - Rhythm & lead guitars

Nils Olav Drivdal - Bass, keyboards

Bernt Fjellestad - Vocals

Kåre André Sletteberg - Rhythm & lead guitars, acoustic guitars, keyboards

Alf Erik Sørensen - Session keyboards







