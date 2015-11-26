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Барабанщик KILL DEVIL HILL даёт советы молодым музыкантам



В новом интервью программе Hard, Heavy & Hair With Pariah Burke легендарный барабанщик Vinny Appice вновь рассказал о важности пунктуальности в работе группы, особенно когда речь идёт о живых выступлениях.



На вопрос о том, какой совет он дал бы молодым музыкантам, желающим заявить о себе на музыкальной сцене, Винни ответил так:



«Прежде всего, для музыканта нужно практиковаться. Становиться хорошим в том, что ты делаешь, играешь ли ты на барабанах, гитаре, бас-гитаре или поёшь. И у вас должны быть песни, которые люди хотят услышать, которые, возможно, выделяются, или звук, который отличается от других. Песни очень важны. У вас может быть отличная группа, у которой нет хороших песен, и у неё всё будет хорошо, но если у вас фиговая группа, у которой отличные песни, они, вероятно, станут очень крутыми. Люди любят песни; сила в песнях. Так что сочинение песен очень важно, поэтому вам придётся серьёзно заняться этим, пытаться работать совместно и придумать несколько отличных песен. А что касается отдельных музыкантов, не будьте придурками в группе. Приходите вовремя. Будьте командным игроком.



Поддерживайте других ребят и не пытайтесь спорить — держитесь подальше от этих вещей.



Приходить вовремя — это важно. Я играл в группе KILL DEVIL HILL, которая была печально известна своей непунктуальностью. Мы говорили: "Давайте начнём репетицию в два часа. В три тридцать люди уже приходят". Я не могу терпеть это фигню. Собственно, из-за этого группа и распалась — а я ушёл из группы, потому что больше не мог с этим мириться. Ты назначаешь на репетицию в два часа. "У меня дела". Я прихожу в два. И мы репетируем, а потом идём домой. Это была просто пустая трата времени. А потом это стало происходить на концертах. Мы должны были выступать в 9:30. О, хорошо, к тому времени, как все собирались, мы выходили в 11 часов. И в понедельник вечером. Так что люди, которые видели группу, оставались на одну песню, а на следующий день им нужно было идти на работу. И зачем такое издевательство над группой?



Когда я играл с Tony [Iommi], Geezer'ом [Butler'ом] и Ронни [Джеймсом Дио], мы репетировали в два часа. Я приходил туда в 1:30. Вижу, подъезжает Ронни. Я вижу, что Тони уже в комнате, играет на гитаре и выводит звук из своего оборудования, проверяет свои эффекты или делает что-то ещё. Сейчас 1:30, мы ещё даже не начали. И так было всегда — никто никогда не опаздывал, когда я играл с этими ребятами. И с DIO — то же самое. Vivian [Campbell, гитара] всегда приходит вовремя. Jimmy [Bain, бас] — не очень. Jimmy приходит с небольшим опозданием. Мы можем с этим справиться. Вот что я имею в виду, говоря о своевременности, потому что это смешно — пустая трата времени. И все перегорают. Если вы собираетесь в два часа и никого нет до трёх или четырёх часов, вы сидите час, полтора часа, и вы немного перегораете, потому что так долго ждёте.



Gene Simmons из KISS организовал "Рок-лагерь". Я много занимаюсь лагерями рок-н-ролла. И он сказал то же самое. Он сказал: "Я до сих пор чувствую себя благословённым, выходя на эту сцену". Он должен был быть в Рок-лагере в час или что-то вроде того, а он был там в 11. А потом он показал своё расписание на тот день, и там были дела, которые начинались в шесть утра. Он говорит: "Посмотрите, что я сегодня сделал". Там написано: "Рок-лагерь в 14:00". А он говорит: "Сейчас 11:15, и я здесь". Он пришёл раньше. Так что он подчёркивал, что нужно приходить вовремя, и это было действительно хорошим моментом — работать вместе и не быть кем-то, кого надо тащить на себе».







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