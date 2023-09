сегодня



Новое видео KILL DEVIL HILL



"Pharmaceutical Sunshine", новое видео группы KILL DEVIL HILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seas of Oblivion", выходящего 20 сентября.



Трек-лист:



"Blood In The Water"

"Before The Devil Knows"

"Playing With Fire"

"Undertow"

"Pharmaceutical Sunshine"

"Eye Of The Storm"

"Darkest Days"

"The Bitter End"

"The Devil & The Deep Blue Sea"

"Seize The Day"

"You Can’t Kill Me California"

"From The Ashes"

"Stranger Than Fiction"

"Seas Of Oblivion"

"Solitude" (Black Sabbath)







