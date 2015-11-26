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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 155

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 128
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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Kill Devil Hill

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30 дек 2021 : 		 Бывший басист FIVE FINGER DEATH PUNCH в KILL DEVIL HILL

20 июл 2021 : 		 Гитарист KILL DEVIL HILL — о словах Vinny Appice

13 июл 2021 : 		 Барабанщик KILL DEVIL HILL даёт советы молодым музыкантам

1 апр 2020 : 		 KILL DEVIL HILL ищут подходящий лейбл

3 июл 2019 : 		 Видео с текстом KILL DEVIL HILL

28 авг 2018 : 		 Гитарист KILL DEVIL HILL выпускает сольную работу

10 апр 2015 : 		 KILL DEVIL HILL вернулись в студию

17 июн 2014 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился к KILL DEVIL HILL

14 апр 2014 : 		 KILL DEVIL HILL исполнили PANTERA

7 апр 2014 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

15 фев 2014 : 		 Новое видео KILL DEVIL HILL

14 янв 2014 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

12 ноя 2013 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

31 окт 2013 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

28 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

23 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

23 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

19 окт 2013 : 		 Видео с текстом от KILL DEVIL HILL

25 сен 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

6 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILL DEVIL HILL

28 авг 2013 : 		 KILL DEVIL HILL на CENTURY MEDIA RECORDS

29 янв 2013 : 		 KILL DEVIL HILL запишут ещё четыре песни

22 янв 2013 : 		 KILL DEVIL HILL вернулись в студию

28 ноя 2012 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

15 ноя 2012 : 		 KILL DEVIL HILL: 'Voodoo Doll'

24 окт 2012 : 		 KILL DEVIL HILL: 'Hangman'
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|||| 30 дек 2021

Бывший басист FIVE FINGER DEATH PUNCH в KILL DEVIL HILL



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Matt Snell в рамках недавней беседы рассказал о своем участии в делах KILL DEVIL HILL:

«Мы записали альбом в течение 2020 года. И он закончен. Осталась пара небольших доработок, так что мы работаем сейчас как раз над планом выпуска этого альбома. [Продюсер] Chris Collier фактически сделал эту запись. Он был немного занят работой над [новым] альбомом KORN, поэтому мы отложили работу на пару недель, но сейчас он ее заканчивает. Так что запись потрясающая; она звучит просто фантастически. Я очень рад!»

Ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH Bassist MATT SNELL Joins KILL DEVIL HILL





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