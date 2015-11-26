30 дек 2021



Бывший басист FIVE FINGER DEATH PUNCH в KILL DEVIL HILL



Matt Snell в рамках недавней беседы рассказал о своем участии в делах KILL DEVIL HILL:



«Мы записали альбом в течение 2020 года. И он закончен. Осталась пара небольших доработок, так что мы работаем сейчас как раз над планом выпуска этого альбома. [Продюсер] Chris Collier фактически сделал эту запись. Он был немного занят работой над [новым] альбомом KORN, поэтому мы отложили работу на пару недель, но сейчас он ее заканчивает. Так что запись потрясающая; она звучит просто фантастически. Я очень рад!»







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