Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 68
*Новое видео IRON MAIDEN 57
*Угадай басиста MEGADETH 54
*Новое видео RAGE 45
*Новое видео U.D.O. 37
[= ||| все новости группы



*

Kill Devil Hill

*



20 июл 2021 : 		 Гитарист KILL DEVIL HILL — о словах Vinny Appice

13 июл 2021 : 		 Барабанщик KILL DEVIL HILL даёт советы молодым музыкантам

1 апр 2020 : 		 KILL DEVIL HILL ищут подходящий лейбл

3 июл 2019 : 		 Видео с текстом KILL DEVIL HILL

28 авг 2018 : 		 Гитарист KILL DEVIL HILL выпускает сольную работу

10 апр 2015 : 		 KILL DEVIL HILL вернулись в студию

17 июн 2014 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился к KILL DEVIL HILL

14 апр 2014 : 		 KILL DEVIL HILL исполнили PANTERA

7 апр 2014 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

15 фев 2014 : 		 Новое видео KILL DEVIL HILL

14 янв 2014 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

12 ноя 2013 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

31 окт 2013 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

28 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

23 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

23 окт 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

19 окт 2013 : 		 Видео с текстом от KILL DEVIL HILL

25 сен 2013 : 		 Новая песня KILL DEVIL HILL

6 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILL DEVIL HILL

28 авг 2013 : 		 KILL DEVIL HILL на CENTURY MEDIA RECORDS

29 янв 2013 : 		 KILL DEVIL HILL запишут ещё четыре песни

22 янв 2013 : 		 KILL DEVIL HILL вернулись в студию

28 ноя 2012 : 		 Видео с выступления KILL DEVIL HILL

15 ноя 2012 : 		 KILL DEVIL HILL: 'Voodoo Doll'

24 окт 2012 : 		 KILL DEVIL HILL: 'Hangman'

19 сен 2012 : 		 KILL DEVIL HILL: 'War Machine'
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист KILL DEVIL HILL — о словах Vinny Appice



*
zoom
*
* *
В рамках программы "J-Bunny's Music Hub" гитариста KILL DEVIL HILL Mark'a Zavon'a попросили прокомментировать слова Vinny Appice, и он сказал:

«Что ж, обе [указанные им причины] верны. И он прав. И это было [опоздание]. Dewey [Bragg], наш певец, в то время переживал тяжёлые времена и некоторые личные трудности, и ему было трудно иногда появляться на сцене. И даже когда мы были в туре, у него были — я не знаю, мужик, — просто небольшие проблемы. Сейчас он совершенно изменился, и теперь он первый, куда бы мы ни поехали, кто говорит нам: "Эй, чувак, мы опоздаем на саундчек". Но в те дни — да, было немного сложнее уговорить его. Так что Vinny был прав. А Vinny не очень-то с этим мирится. Он человек с именем — у него есть история и репутация. Он профессионал. Он звезда. Так что вы не можете винить парня за это. Я точно не винил. Я первым приходил [на репетиции и концерты], потому что мне очень хотелось играть с этими ребятами. Вы шутите? Vinny Appice и Rex Brown в одной комнате, а я играю на гитаре?

В общем я бы хотел, чтобы всё продолжалось, но иногда что-то не получается, и всё случается не просто так. Поэтому я стараюсь не задаваться этим вопросом. Сейчас у нас в группе отличные ребята, и всё происходит не просто так. Так что я с нетерпением жду, когда мы выпустим новую пластинку и люди услышат, что мы можем сделать без тех, кто был с нами раньше».

KILL DEVIL HILL Guitarist Says VINNY APPICE Was





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 311

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом