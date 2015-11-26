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Гитарист KILL DEVIL HILL — о словах Vinny Appice



В рамках программы "J-Bunny's Music Hub" гитариста KILL DEVIL HILL Mark'a Zavon'a попросили прокомментировать слова Vinny Appice, и он сказал:



«Что ж, обе [указанные им причины] верны. И он прав. И это было [опоздание]. Dewey [Bragg], наш певец, в то время переживал тяжёлые времена и некоторые личные трудности, и ему было трудно иногда появляться на сцене. И даже когда мы были в туре, у него были — я не знаю, мужик, — просто небольшие проблемы. Сейчас он совершенно изменился, и теперь он первый, куда бы мы ни поехали, кто говорит нам: "Эй, чувак, мы опоздаем на саундчек". Но в те дни — да, было немного сложнее уговорить его. Так что Vinny был прав. А Vinny не очень-то с этим мирится. Он человек с именем — у него есть история и репутация. Он профессионал. Он звезда. Так что вы не можете винить парня за это. Я точно не винил. Я первым приходил [на репетиции и концерты], потому что мне очень хотелось играть с этими ребятами. Вы шутите? Vinny Appice и Rex Brown в одной комнате, а я играю на гитаре?



В общем я бы хотел, чтобы всё продолжалось, но иногда что-то не получается, и всё случается не просто так. Поэтому я стараюсь не задаваться этим вопросом. Сейчас у нас в группе отличные ребята, и всё происходит не просто так. Так что я с нетерпением жду, когда мы выпустим новую пластинку и люди услышат, что мы можем сделать без тех, кто был с нами раньше».







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