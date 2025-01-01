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Новое видео ROSE TATTOO



Hard Road, новое видео ROSE TATTOO, доступно для просмотра ниже.



Новый сингл, Hard Road, представляет собой жесткую, пронизанную духом Таттса интерпретацию классики. Изначально композиция Hard Road, вошедшая в дебютный сольный альбом Стиви Райта в 1974 году, была выпущена Вандой, Янгом и Райтом на знаменитом лейбле Albert Productions. Rose Tattoo вдохнули новую жизнь в этот трек, отмечая его непреходящее наследие и влияние на фанатов и историю музыки.



Angry: «Братья и сестры, я пишу, чтобы официально объявить о нашем недавнем релизе одной пластинки. Не секрет, что я большой поклонник Стиви Райта, Easy Beats, Rosie Tatts ранее сделали кавер-версию и выпустили Black Eyed Bruiser, песню Стиви Райта, поэтому не будет сюрпризом, что теперь мы выпускаем еще одну мелодию Стиви - Hard Road, которая будет включена в наш следующий альбом, выпущенный в конце этого года. Сначала я был фанатом, потом стал другом, и для меня было честью стать приверженцем Стиви, мы многое пережили вместе; Он был счастлив, что мы записали Bruiser и что мы сделали свою собственную версию, к счастью, я успел сказать ему, прежде чем мы потеряли его, что мы сделаем кавер на Hard Road, он был счастлив и по этому поводу, так что вот так, Hard Road — это песня для нашего времени, она помогает обозначить наши чувства, как группы, поскольку мы все ближе к концу пути нашего любимого Rose Tattoo, конец уже налицо, это стоило всех изюминок и сердечных страданий на нашем долгом Hard Road». http://www.rosetattoo.com.au







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