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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 74
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Rose Tattoo

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28 фев 2025 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

22 дек 2022 : 		 ROSE TATTOO нашли гитариста

13 дек 2022 : 		 Вышло переиздание ROSE TATTOO

21 июл 2021 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет летом

16 сен 2020 : 		 Умер бывший гитарист ROSE TATTOO

10 июн 2020 : 		 Продюсер AC/DC, ROSE TATTOO получил Орден Австралии

11 мар 2020 : 		 Новое видео ROSE TATTOO

7 фев 2020 : 		 Новый релиз ROSE TATTOO выйдет весной

4 янв 2020 : 		 Видео с выступления ROSE TATTOO

5 ноя 2018 : 		 Погиб сын вокалиста ROSE TATTOO

5 апр 2018 : 		 Переиздание ROSE TATTOO выйдет весной

8 ноя 2017 : 		 Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью

7 авг 2017 : 		 Бывший басист AC/DC в ROSE TATTOO

27 июн 2016 : 		 Вокалист ROSE TATTOO был бы не против спеть в AC/DC

8 апр 2013 : 		 Умер бывший участник AC/DC / ROSE TATTOO

21 сен 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления ROSE TATTOO

3 окт 2011 : 		 Фронтмен ROSE TATTOO идет в политику

1 июн 2011 : 		 Умер менеджер ROSE TATTOO

23 дек 2009 : 		 Умер гитарист ROSE TATTOO

10 апр 2009 : 		 У гитариста ROSE TATTOO обнаружили рак

13 май 2008 : 		 ROSE TATTOO : Специальное издание альбома "Blood Brothers"

27 ноя 2007 : 		 Новое видео от ROSE TATTOO

24 май 2007 : 		 Басист STEVE KING покидает ROSE TATTOO

30 дек 2006 : 		 ROSE TATTOO выпустят новый альбом в феврале

28 мар 2006 : 		 Скончался гитарист ROSE TATTOO
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Новое видео ROSE TATTOO



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Hard Road, новое видео ROSE TATTOO, доступно для просмотра ниже.

Новый сингл, Hard Road, представляет собой жесткую, пронизанную духом Таттса интерпретацию классики. Изначально композиция Hard Road, вошедшая в дебютный сольный альбом Стиви Райта в 1974 году, была выпущена Вандой, Янгом и Райтом на знаменитом лейбле Albert Productions. Rose Tattoo вдохнули новую жизнь в этот трек, отмечая его непреходящее наследие и влияние на фанатов и историю музыки.

Angry: «Братья и сестры, я пишу, чтобы официально объявить о нашем недавнем релизе одной пластинки. Не секрет, что я большой поклонник Стиви Райта, Easy Beats, Rosie Tatts ранее сделали кавер-версию и выпустили Black Eyed Bruiser, песню Стиви Райта, поэтому не будет сюрпризом, что теперь мы выпускаем еще одну мелодию Стиви - Hard Road, которая будет включена в наш следующий альбом, выпущенный в конце этого года. Сначала я был фанатом, потом стал другом, и для меня было честью стать приверженцем Стиви, мы многое пережили вместе; Он был счастлив, что мы записали Bruiser и что мы сделали свою собственную версию, к счастью, я успел сказать ему, прежде чем мы потеряли его, что мы сделаем кавер на Hard Road, он был счастлив и по этому поводу, так что вот так, Hard Road — это песня для нашего времени, она помогает обозначить наши чувства, как группы, поскольку мы все ближе к концу пути нашего любимого Rose Tattoo, конец уже налицо, это стоило всех изюминок и сердечных страданий на нашем долгом Hard Road».




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