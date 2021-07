сегодня



Новое видео VICTORY



"Cut To The Bone", новое видео группы VICTORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gods Of Tomorrow, выходящего 26 ноября на AFM Records:



01. Intro



02. Love & Hate



03. Gods Of Tomorrow



04. Cut To The Bone



05. Dying In Your Arms



06. Hold On Me



07. Into The Light



08. Mad



09. Unconditional Love



10. My Own Desire



11. On Fire



12. Rising Force



13. In Rock We Trust



14. Leave You Alone (CD bonus track)



Состав VICTORY:



Gianni Pontillo (Vocals)

Herman Frank (Guitar)

Mike Pesin (Guitar)

Malte Frederik Burkert (Bass)

Michael Stein (Drums)













+0 -0



просмотров: 39