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Новое видео VICTORY
"Love & Hate", новое видео группы VICTORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома"Gods of Tomorrow", который выходит 26 ноября этого года на AFM Records.
VICTORY была основана в 1984 году, выпустила десять студийных альбомов, сыграла огромное количество хэдлайновых и фестивальных шоу, встав в один ряд с такими выдающимися коллективами как Scorpions, Accept и Helloween. После нескольких перестановок в составе и перерывов в деятельности в 2011 году группа выпустила альбом "Don't Talk Science", последний, записанный в оригинальном составе. Между тем, гитарист Herman Frank принял решение продолжать историю VICTORY, итогом чего стало возрождение коллектива в обновленном составе и запись альбома.
Текущий состав VICTORY:
Gianni Pontillo (вокал)
Herman Frank (гитара)
Mike Pesin (гитара)
Malte Frederik Burkert (бас)
Michael Stein (ударные)
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