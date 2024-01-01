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Новое видео VICTORY



"American Girl" , новое видео группы VICTORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с будущего альбома ‘Circle Of Life’, выходящего 13 сентября на AFM Records.



Десять треков нового альбома были записаны Herman Frank'ом совместно с вокалистом Gianni Pontillo, ритм-гитаристом Mike'ом Pesin'ом, басистом Malte Frederik'ом Burkert 'оми барабанщиком Michael'ом Stein'ом в знаменитой ганноверской студии Horus Sound Studios, а сведение выполнил звукорежиссер Arne Neurand. Обложку нарисовал Oleg (Voodoo) Shcherbakov на основе идеи немецкой художницы Rune Mields.



Группа VICTORY была основана в 1984 году, выпустила 11 студийных альбомов, сыграла огромное количество хэдлайновых и фестивальных шоу, встав в один ряд с такими выдающимися коллективами как Scorpions, Accept и Helloween. После нескольких перестановок в составе и перерывов в деятельности в 2011 году группа выпустила альбом "Don't Talk Science", последний, записанный в оригинальном составе. Между тем, гитарист Herman Frank принял решение продолжать историю VICTORY, итогом чего стало возрождение коллектива в обновленном составе и запись альбома «Gods of Tomorrow» (2021). http://www.victory-music.com







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