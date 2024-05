сегодня



Новое видео VICTORY



"Count On Me", новое видео группы Herman'а Frank'а VICTORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с будущего альбома ‘Circle Of Life’, который будет выпущен 13 сентября на AFM Records.



‘Circle Of Life’ Tracklist:

01.Tonight We Rock

02. American Girl

03. Count On Me

04. Surrender My Heart

05. Unbelievable World

06. Moonlit Sky

07. Falling

08. Money

09. Reason To Love

10. Virtual Sin







