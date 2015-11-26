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The Grandmaster

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Гитарист EDGUY в THE GRANDMASTER



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"Someday Somehow", новое видео группы THE GRANDMASTER, в состав которой входят Jens Ludwig (Edguy) и Nando Fernandes (Sinistra, Brother Against Brother) , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Skywards, выходящего 15 октября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

“Lunar Water”
“The Tempest”
“Someday Somehow”
“Dead Bond”
“Cannot Find The Way”
“Song Of Hope”
“Skywards – Earthwards”
“True North”
“Surrender”
“Turn The Page”
“The Source”

THE GRANDMASTER Feat. EDGUY, SINISTRA Members Announce Skywards Album; Debut Single Streaming



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