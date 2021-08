все новости группы







3 авг 2021 : Гитарист EDGUY в THE GRANDMASTER



сегодня



Гитарист EDGUY в THE GRANDMASTER



"Someday Somehow", новое видео группы THE GRANDMASTER, в состав которой входят Jens Ludwig (Edguy) и Nando Fernandes (Sinistra, Brother Against Brother) , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Skywards, выходящего 15 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Lunar Water”

“The Tempest”

“Someday Somehow”

“Dead Bond”

“Cannot Find The Way”

“Song Of Hope”

“Skywards – Earthwards”

“True North”

“Surrender”

“Turn The Page”

“The Source”







